Erdogan, da febbraio in vendita auto elettrica turca Togg

L'auto elettrica di produzione turca 'Togg' sarà messa in vendita a partire da febbraio e le spedizioni agli acquirenti inizieranno a fine marzo. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Trt, definendo l'automobile "il nuovo marchio di prestigio della Turchia che rappresenterà il successo del nostro Paese nel mondo". Fondata nel 2018, la compagnia Togg è da anni al lavoro per portare sul mercato la prima automobile elettrica di produzione turca. Il 29 ottobre è stato annunciato l'avvio della produzione di massa del veicolo, di cui per ora sono stati prodotti alcuni modelli di prova.