Hyundai Motor Group, in Georgia cantiere per nuovo impianto

Inaugurato il cantiere del nuovo impianto di produzione Hyundai Motor Group Metaplant America presso il Bryan County Mega-Site. Euisun Chung, Executive Chair di Hyundai Motor Group, insieme al Governatore della Georgia Brian P. Kemp, a funzionari dell' azienda e a leader locali, hanno partecipato alla cerimonia che ha visto l'inizio degli scavi in loco, seguita da un'esposizione dedicata alle tecnologie del futuro presso l'Enmarket Arena di Savannah.

L'investimento di 5,54 miliardi di dollari da parte dell' azienda e dei suoi fornitori affiliati è stato annunciato cinque mesi fa e comprende piani per la produzione di una gamma diversificata di veicoli elettrici Hyundai, Genesis e Kia e di un nuovo impianto di produzione di batterie. E' prevista la creazione di più di 8.100 posti di lavoro nei prossimi anni, poiché l'azienda mira a creare una filiera stabile per le batterie e gli altri componenti dei veicoli elettrici nel mercato statunitense. L'inizio della produzione commerciale alla nuova fabbrica intelligente è pianificata per la prima metà del 2025.

"Hyundai e gli abitanti della Georgia - ha dichiarato Euisun Chung - condividono molte qualità: il rispetto per la storia, l'ingegno, la creatività e la determinazione a rendere il mondo migliore per le prossime generazioni. Oggi i nostri veicoli elettrici sono riconosciuti ai vertici del mercato e, grazie a questa partnership, siamo determinati a diventare leader globali in materia di elettrificazione, sicurezza, qualità e sostenibilità".