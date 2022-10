Stellantis: a Hordain veicoli commerciali a idrogeno

Stellantis avvia nello stabilimento di Hordain, in Francia, la produzione in serie dei veicoli commerciali leggeri Peugeot, Citroën e Opel nella versione a idrogeno, dotata di celle a combustibile. Dal 2024 il sito avrà una capacità produttiva di 5.000 veicoli all'anno, ribadendo l'ambizione di Stellantis di essere il primo produttore di massa di veicoli utilitari alimentati a idrogeno. Questo annuncio - spiega l'azienda in una nota - conferma l'impegno di Stellantis di investire nel proprio sistema industriale francese composto da 12 stabilimenti e la volontà etica dell'azienda di non separare le proprie attività tra settore elettrico e termico.

"Sono estremamente orgoglioso del lavoro svolto dal management e dai dipendenti di Hordain che, grazie alla flessibilità del nostro sistema produttivo, hanno fatto sì che il loro stabilimento sia diventato il primo al mondo a riunire tre tipologie di energia. L'annuncio di oggi testimonia l'impegno di Stellantis a investire in Francia nelle tecnologie più avanzate e a sostenere la mobilità a basse emissioni di carbonio sulla base del principio 'One Company'", spiega Carlos Tavares. "Con questo step, Stellantis scrive una nuova pagina nella storia dell'automobile, operando una transizione gestita insieme ai partner sociali nei nostri 12 siti produttivi ripartiti in sette regioni francesi, dove siamo storicamente e orgogliosamente radicati".

Inaugurato nel 1994, lo stabilimento di Hordain è al centro della strategia industriale del ramo veicoli commerciali di Stellantis. Presso questo sito viene realizzato l'assemblaggio dei veicoli commerciali leggeri e dei veicoli speciali della linea K-Zero.

Hordain impiega 2.440 addetti su 3 turni, con una produzione giornaliera di 628 veicoli. Nel 2021 lo stabilimento ha assemblato 144.650 veicoli e nell'estate 2022 ha prodotto il suo milionesimo K-Zero.