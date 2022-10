Ford Fiesta: addio alla citycar protagonista da 47 anni

Addio Ford Fiesta, la citycar statunitense presente sul mercato europeo dal 1976. La produzione nello stabilimento di Colonia, secondo quanto riportato da Automotive News, terminerà infatti nel 2023 per accelerare la svolta elettrica dell'Ovale Blu. Dalle linee del sito produttivo tedesco presto usciranno due modelli elettrici, un Suv e un crossover, basati sulla piattaforma Volkswagen Meb.

Declinata in sette generazioni, Ford Fiesta è stato il modello capace di venire incontro alle diverse esigenze di utilizzo di una platea molto ampia, che spaziava dai giovani col piglio sportivo fino alle famiglie in cerca di un'auto pratica ed efficiente, ma sempre piacevole da guidare. L'indiscrezione proveniente dalla stampa d'Oltremanica, se confermata, sarebbe l'epilogo di un declino iniziato da qualche anno soprattutto a causa della forte concorrenza dei Crossover e dei Suv urbani come la Puma, la nuova best seller Europea di casa Ford.