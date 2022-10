Mercedes vende attività russe a investitore locale AVTODOM

(ANSA-AFP) - ROMA, 26 OTT - La casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz venderà le sue attività in Russia a un investitore locale: lo ha reso noto il governo russo.

"Mercedes-Benz venderà le sue azioni nelle filiali russe a un investitore locale", la società russa AVTODOM, ha reso noto in un comunicato il ministero russo dell'Industria e del Commercio.

"Il nuovo proprietario delle filiali russe di Mercedes-Benz, AVTODOM, sarà in grado di attrarre altre aziende come partner per organizzare la produzione congiunta" di autovetture nello stabilimento Mercedes di Yesipovo, che è stato inaugurato nel 2019 e si trova a circa 50 chilometri da Mosca, prosegue la nota.

"Mercedes-Benz lascerà il mercato russo", ha confermato il gruppo tedesco in un comunicato. Tra le "principali priorità" della società nel concludere l'accordo con AVTODOM c'era il mantenimento dei posti di lavoro nelle filiali russe, ha sottolineato il direttore generale di Mercedes-Benz-RUS, Natalia Koroliova, citata nel comunicato della casa automobilistica.

(ANSA-AFP).