Mercedes: utile netto 3 mesi sale a 4 miliardi, ricavi +19%

Mercedes-Benz ha chiuso il 3/o trimestre con un utile operativo in crescita dell'83% a 5,2 miliardi di euro e un risultato netto salito da 2,6 a 4 miliardi. Lo si legge in una nota in cui vengono indicati ricavi in rialzo del 19% a 37,7 miliardi. "Ancora una volta - commenta il direttore finanziario Harald Wilhelm - Mercedes-Benz ha realizzato risultati solidi grazie alla domanda robusta per i nostri desiderabili prodotti". "In combinazione con la disciplina finanziaria che abbiamo posto in essere - aggiunge - stiamo rendendo l'Azienda più resistente e stiamo tracciando il cammino per i prossimi mesi, accelerando il nostro processo di trasformazione". Per l'intero esercizio il Gruppo automobilistico prevede "ricavi e utile operativo significativamente più alti che nel 2021", mentre il flusso di cassa si manterrà "ai livelli dell'anno precedente".