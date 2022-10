Mahle Powertrain punta a crescere fuori dai motori termici

Inizierà il prossimo 31 ottobre la serie dei dodici video 'tech-talk' condotta dagli esperti di Mahle Powertrain per spiegare e chiarire in tutti gli aspetti la progettazione e la fabbricazione delle batterie dei veicoli elettrici.

Chi volesse approfondire questo argomento deve semplicemente registrarsi tramite il sito web di Mahle Powertrain (https://www.mahle-powertrain.com/en/tech-talks/) e usufruire via web di questi approfondimenti tecnici.

Ciascun esperto del colosso tedesco dei powertrain esaminerà un aspetto diverso del processo di progettazione, sviluppo, convalida e integrazione della batteria e tratterà argomenti critici come la progettazione in funzione della legislazione, i compromessi delle prestazioni e l'importanza di test rigorosi. Fondato nel 1920, il gruppo tecnologico sta lavorando alla mobilità climaticamente neutra di domani, come celle a combustibile e motori a idrogeno, con particolare attenzione alla mobilità elettrica e alla gestione termica, nonché ad altri campi tecnologici per ridurre le emissioni di CO2.

Oggi Mahle su un totale di circa 11 miliardi di euro genera già oltre il 60% delle sue vendite al di fuori delle componenti per motori a combustione e le previsioni indicano che test percentuale dovrebbe salire al 75% entro il 2030.