Gruppo Mercedes apre a Shanghai primo Atelier Maybach

Lusso del gruppo Mercedes-Benz a Shanghai. Le tre auto sono al centro di un'esperienza multisensoriale fatta di luci, arte, anche digitale, immagini 3D, che entro il 2030 sarà replicata in numerosi angoli del pianeta.

Situato nel cuore della città, al numero 558 del Bund Finance Center, il salone Maybach ha ospitato in occasione della cerimonia di apertura alcune opere della mostra di arte, musica e cultura 'Heritage with Innovation', in programma allo Shanghai Fosun Art Center. Un'esposizione che ha fatto da contorno alle tre vere regine dell'evento, appunto il prototipo futuristico Project e le due limousine del brand, una Mercedes-Maybach S 680 by Virgil Abloh, equipaggiata con un sistema audio dolby sourraund 4D firmato Dolby Atmos e Burmester e una Mercedes-Maybach S 680 Manufaktur, frutto del programma di personalizzazione del Costruttore.

Nell'occasione, Daniel Lescow, numero 1 del brand, ha sottolineato: "Con il Maybach Atelier, continuiamo a costruire momenti unici, in linea con gli stili di vita dei nostri clienti, sull'aura pionieristica del marchio e sul suo Dna. Con questo nuovo concept dedicato al retail celebriamo le interpretazioni artistiche di come eleviamo l'eccellenza Maybach sino a un'esperienza magica, creando momenti che rappresentano il ricco patrimonio del brand e il suo futuro nel progresso".