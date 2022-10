Toyota: possibile revisione stime per insufficienza chips

L'insufficienza di semiconduttori potrebbe costringere Toyota a rivedere al ribasso le stime sulla produzione globale nell'anno fiscale in corso, attualmente pari a 9,7 milioni di veicoli. Lo ha detto in un comunicato la stessa azienda nipponica e prima casa autonomistica al mondo per volumi di vendita, spiegando che sospenderà 8 linee di montaggio in 11 stabilimenti in Giappone per i problemi di approvvigionamento dei chips, compresa la fabbrica di Takaoka, nella prefettura di Aichi, per un totale tra i due e i nove giorni. Per il mese di novembre l'output globale di Toyota dovrebbe assestarsi a 800.000 vetture, delle quali 250mila prodotte in Giappone e circa 550.000 realizzate all'estero. Il costruttore non ha rilasciato una revisione accurata delle nuove stime.