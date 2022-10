Iveco e Leonardo in corsa per commessa blindati in Brasile

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 21 OTT - Il Consorzio CIO -partecipata in parti uguali da Leonardo e da Iveco Defence Vehicle - è in corsa per aggiudicarsi la commessa da 98 veicoli blindati da combattimento 8x8 per l'esercito brasiliano. E, in caso di successo, Leonardo è pronta ad avviare un impianto produttivo per la torretta Hitfact MkII di cui saranno equipaggiati i tank 8x8, Centauro II. In una prima fase - ha spiegato Leonardo al sito Infodefensa, leader di notizie su difesa e sicurezza - i nuovi impianti, con il coinvolgimento di imprese locali della BID - Base Industriale di Difesa - sarebbero destinati principalmente all'assemblaggio di tutti i componenti che integrano la torre, attualmente fabbricati in Italia. Ma in prospettiva si vorrebbero fabbricare le varie componenti e la Hitfact MkII nel Paese per l'export. Leonardo non è però solo interessata al contratto per i nuovi carri armati: in Brasile ha infatti gli occhi puntati anche sul programma di modernizzazione dei tank Leopard 1A BR, attualmente in uso nel Paese verde-oro. Il Consorzio CIO mira altresì ad avere nuove infrastrutture nel sud del Brasile, per la prossimità al cliente e rispondere a tutte le esigenze di supporto logistica dell'Esercito per il blindato 8x8. (ANSA).