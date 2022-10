Volvo Group: ricavi 9 mesi salgono del 22%, utile +4,4%

Il produttore di veicoli pesanti Volvo Group ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con ricavi in crescita del 22% a 339,17 miliardi di corone (30,88 miliardi di euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato un utile netto in crescita del 4,4% a 26,28 miliardi di corone (2,39 miliardi di euro).

Commentando i risultati il presidente e amministratore delegato Martin Lundstedt ha che per il Gruppo "è proseguita una fase di forte crescita". Tuttavia, a suo dire "la situazione globale per le forniture di componenti è ancora instabile ed è caratterizzata da interruzioni, imprevedibilità e carenze nei trasporti".

"Maggiori costi di produzione in particolare per l'energia - ha spiegato Lundstedt - stanno mettendo sotto pressione i nostri fornitori, pertanto continueremo ad avere ancora interruzioni nelle forniture, blocchi produttivi e maggiori costi di produzione sia nei camion che nelle altre divisioni del Gruppo".