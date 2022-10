Mobis (Gruppo Hyundai) avvia forniture in Alabama a Mercedes

Mobis, la divisione del Gruppo Hyundai che produce componentistica e sottosistemi per l’industria automotive, ha iniziato a fornire moduli telaio allo stabilimento di Mercedes-Benz in Alabama che è dedicato ai suv, diventando il primo fornitore non europeo di tali parti alla Casa della Stella a Tre Punte.

In base ad un accordo che era stato perfezionato nel 2020, Mobis US Alabama LLC ha costruito una nuova fabbrica a McCalla - in aggiunta a quella già operativa a Montgomery County - e che è dedicata alla produzione di una varietà di moduli prenotati destinati a quattro diversi suv elettrici. Il modulo telaio - specifica una nota dell’azienda sudcoreana - comprende parti dello sterzo, dei freni e delle sospensioni.

"Speriamo di mantenere questa partnership con Mercedes-Benz a lungo termine - ha affermato Sung Hwan Cho, Ceo di Mobis - Intendiamo aumentare la fiducia con i clienti sulla base della nostra eccellente esperienza tecnica e capacità di fornitura stabile”. Mobis, che utilizza 28 fabbriche di moduli, di cui 8 in Corea e 20 all’estero, ha investito per la nuova fabbrica di McCalla 15,8 milioni di dollari.