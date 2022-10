Bmw investe 1,7 mld dollari negli Usa per auto elettriche

La Bmw investirà 1,7 miliardi di dollari negli Stati Uniti, nella Carolina del Sud: 1 miliardo nel suo stabilimento di Spartanburg e 700 milioni per dare vita a un centro di assemblaggio per batterie nella vicina Woodruff.

Allo stesso tempo, l'amministratore delegato di Bmw Oliver Zipse ha annunciato che il produttore giapponese Envision Aesc costruirà una fabbrica nelle vicinanze per rifornire Bmw di batterie agli ioni di litio. Lo riporta Dpa. Entro il 2030, il gruppo automobilistico tedesco prevede di produrre a Spartanburg almeno sei modelli di Suv completamente elettrici.