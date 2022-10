Renault: verso accordo con Nissan per rimodulare alleanza

Renault si avvia a concludere l'accordo con Nissan per rimodellare la loro alleanza. Lo riporta Bloomberg evidenziando che il piano consentirebbe alla automobilistica francese di procedere con il "previsto scorporo delle sue attività nel settore dei veicoli elettrici". Entrambe le parti sono pronte a firmare un accordo non vincolante. Secondo le indiscrezioni Renault ridurrà nel tempo la sua partecipazione in Nissan al 15% dall'attuale 43%. In cambio Nissan investirà da 500 a 750 milioni di dollari per una quota di circa il 15% in Ampere, l'attività di Renault nel settore dei veicoli elettrici, che verrà separata dalle attività relative ai motori a combustione di Renault.