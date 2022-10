FCA Bank, Drivalia raccoglie testimone di Leasys Rent

Novità in casa FCA Bank che al Mondial de l'Auto di Parigi presenta ufficialmente il nuovo brand Drivalia. La realtà che punta a diventare uno dei principali operatori del settore della nuova mobilità in Europa, è quella che raccoglie il testimone di Leasys Rent, la precedente società del Gruppo specializzata in noleggio e abbonamento all'auto.

Al centro del progetto di Drivalia c'è lo sviluppo di una gamma completa di soluzioni di mobilità che partono dal car sharing elettrico e arrivano agli innovativi abbonamenti all'auto, passando per il noleggio che copre tutte le durate. La nuova società si occuperà di mobilità a 360°, proponendo formule di mobilità innovative, che uniscono flessibilità, fruizione digitale, approccio on demand e sostenibilità.

Drivalia continuerà a sviluppare le soluzioni di abbonamento all'auto, come CarCloud e Be Free EVO, cos' come procederà al rebranding del proprio car sharing 100% elettrico LeasysGO!, ribattezzato e-GO! Drivalia. Il servizio, già attivo a Torino, Roma e Milano con una flotta di Fiat 5oo elettriche in modalità free floating (a flusso libero, senza vincoli di parcheggio), nei prossimi mesi esordirà in Francia, per poi essere esteso ai principali Paesi europei.

"Il Gruppo FCA Bank - ha affermato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Chairman di Drivalia - sta vivendo un'importante fase di evoluzione in vista della prima metà del 2023, quando Crédit Agricole Consumer Finance diventerà il nostro unico azionista, previa autorizzazione delle autorità competenti. Un progetto fondamentale, che parte oggi con la presentazione di Drivalia.

Grazie alle nostre formule innovative e personalizzabili, e a un'estesa presenza internazionale, puntiamo a diventare un top player di livello europeo della mobilità del domani, destinata a essere più sostenibile e accessibile".