Volkswagen: 2,4 miliardi euro per collaborazione AI in Cina

Il gruppo Volkswagen sta progettando investimenti nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma nel mercato in Cina, con una joint venture tra la sussidiaria software Cariad e la cinese Horizon Robotics, specializzata in intelligenza artificiale e machine learning. Da parte tedesca dovrebbe arrivare un investimento di 2,4 miliardi di euro e il 60% di partecipazione nella nuova azienda. Lo riportano Faz e Dpa. La venture, che dovrebbe partire nei primi sei mesi del 2023, prevederebbe la co-progettazione di software e microchip specializzati per una guida prima altamente automatizzata e, infine, autonoma.

L'annuncio arriva in un momento in cui politica e governo tedeschi discutono sempre di più in merito alle relazioni commerciali con Pechino.