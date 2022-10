Salone Parigi: Pininfarina porta mobilità a emissioni zero

Pininfarina presenta al Salone di Parigi che si aprirà il 17 ottobre, i nuovi progetti sviluppati in collaborazione con diversi clienti confermano nel design di automobili ed esperienze per la mobilità green. VinFast presenterà la sua gamma completa di veicoli elettrici, compresi i due suv Vf 8 e Vf 9 con interni ed esterni disegnati da Pininfarina, mentre il nuovo marchio Namx introdurrà Huv disegnato da Pininfarina, un suv a idrogeno parzialmente alimentato da capsule rimovibili. "A Parigi avremo l'opportunità di dimostrare ancora una volta il nostro impegno per un mondo migliore attraverso prodotti sostenibili e socialmente responsabili realizzati per i nostri clienti. La nostra mission è vestire di bellezza ogni nuova tecnologia e rendere l'esperienza della mobilità sempre più attenta ai bisogni umani", afferma Silvio Angori, ad di Pininfarina.