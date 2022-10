Auto: accordo per fabbrica Fiat in Algeria

Le autorità algerine hanno annunciato la firma di un accordo quadro con Fiat per la realizzazione di un progetto per la produzione di autovetture e veicoli commerciali leggeri nella provincia di Orano nell'ovest del Paese.

Lo indica oggi un comunicato del ministero dell'Industria algerino, in cui si precisa che la firma è avvenuta alla presenza dell'ambasciatore d'Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese.

La nota afferma che l'accordo è stato sottoscritto dopo "intense consultazioni che si sono svolte nei giorni scorsi tra le due parti". "Il Presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, attribuisce particolare importanza a questo progetto vista la comune volontà con il suo omologo e amico, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana", si afferma ancora nel comunicato.

"Il progetto si inserisce nell'ampliamento della cooperazione economica tra i due Paesi, espresso all'unanimità durante la visita di Stato che il Presidente aveva recentemente compiuto nella Repubblica italiana", viene aggiunto.

"La firma di questo accordo quadro non è altro che l'incarnazione degli eccellenti rapporti che uniscono il nostro Paese all'Italia, attraverso i quali aspiriamo ad estendere la partnership ad altri comparti industriali", dichiara ancora il dicastero.

"La firma di questo accordo quadro è in linea con il ruolo storicamente occupato da Stellantis e dai suoi marchi nel mercato automobilistico algerino,” ha dichiarato Carlos Tavares, Amministratore Delegato di Stellantis. “La qualità del dialogo in corso ci rende fiduciosi sulle prospettive di sviluppo del marchio Fiat, che sarà pronto a soddisfare le aspettative dei clienti algerini".