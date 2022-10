Mercedes-Benz Vans, aumentano le vendite eVan

Nei primi nove mesi dell'anno, Mercedes-Benz Vans ha aumentato le vendite di eVan di un terzo rispetto al periodo dell'anno precedente. Nel trimestre in questione, Mercedes-Benz ha infatti consegnato ai clienti un totale di circa 100.000 veicoli, di cui circa 3.300 eVan.

Nonostante le sfide in corso in tutto il mondo per quanto riguarda la fornitura di componenti e la logistica, la divisione Van ha quindi aumentato le vendite del 4% a 99.700 veicoli rispetto al trimestre dell'anno precedente.

Il segmento dei van a posizionamento privato ha visto un aumento delle vendite del 32% (17.200 unità), fornendo un contributo forte nel periodo luglio-settembre. Con la Classe V e l'MPV EQV completamente elettrico, le vendite di questi due modelli nel segmento medio sono aumentate del 21% a 15.700 unità. La nuova Classe T, disponibile dall'estate di quest'anno, così come il Citan, sono stati in grado di convincere numerosi clienti nel segmento dei piccoli furgoni (+ 86%). La continua forte domanda di camper ha invece avuto un effetto positivo sulle vendite del Marco Polo e di tutti i suoi derivati.

La domanda per i furgoni Citan, (e)Vito, (e)Vito Tourer ed (e)Sprinter è rimasta al livello dell'anno precedente nel trimestre in esame (82.400 furgoni ,-1%). Così facendo, le vendite dello Small Van Citan sono aumentate di quasi un terzo rispetto al trimestre dell'anno precedente, mentre le vendite dell'(e)Sprinter nel segmento dei grandi furgoni sono diminuite dell'8%. I furgoni di media cilindrata (e)Vito ed (e)Vito Tourer hanno registrato un significativo incremento delle vendite pari al 13%.