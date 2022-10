Automotive: Anfia, ancora in recupero produzione

"Prosegue il trend di recupero per l'indice della produzione automotive italiana nel suo complesso, che, dopo aver ridotto la flessione a -3,4% a luglio, torna a crescere ad agosto (+2,6%)". Lo sottolinea Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia. "Torna ad avere segno positivo - prosegue - anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli, in rialzo a doppia cifra ad agosto (+29,7%), mentre continua il trend discendente dell'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (-10,7%), per il terzo mese consecutivo in calo. Le autovetture prodotte ad agosto, secondo i dati preliminari dell'Anfia, riportano una significativa crescita (+93%) dovuta anche al confronto con la pesante contrazione di agosto 2021 (-65,5%) - che fa seguito alla flessione a due cifre di giugno (-18,9%) e all'incremento di luglio (+19,7%)".

"L'andamento altalenante della produzione di autovetture - continua - resta legato alle difficoltà e ai rallentamenti che continuano ad interessare le catene di fornitura, a causa dello shortage di materie prime e semiconduttori, e la catena della logistica. La pubblicazione, la scorsa settimana, del Dpcm di stanziamento delle risorse del fondo automotive per il sostegno pubblico agli investimenti industriali e di ricerca ed innovazione della filiera automotive, insieme alla pubblicazione, ieri pomeriggio, dei decreti direttoriali attuativi delle due misure, in particolare gli accordi per l'innovazione nella filiera del settore automotive e i contratti di sviluppo del settore automotive, rappresentano il graduale concretizzarsi delle misure a supporto delle imprese nella transizione ecologica. Auspichiamo - conclude - la rapida pubblicazione anche del decreto direttoriale di attuazione che definirà le modalità di fruizione degli incentivi per l'acquisto di auto a zero e basse emissioni con l'estensione anche al comparto del noleggio e per l'installazione dei punti di ricarica domestici, fattore chiave per il passaggio alla mobilità elettrificata".