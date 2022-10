Volvo Cars, a settembre vendite aumentate del 4,5%

Per il mese di settembre Volvo Cars ha comunicato di aver venduto 49.536 auto, con un aumento del 4,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La domanda complessiva per le auto della casa svedese si è confermata solida, soprattutto per quanto riguarda la gamma Recharge di modelli elettrici al 100% e ibridi plug-in. Nel dettaglio, i modelli Recharge hanno costituito il 31,9% delle vendite dello scorso mese, di cui il 12,6% si riferisce a vetture a trazione esclusivamente elettrica. La capacità produttiva, a settembre ha continuato a risentire delle chiusure degli stabilimenti dovute a focolai di Covid-19 in Cina, oltre che delle interruzioni della catena di approvvigionamento a livello globale. Nel periodo gennaio-settembre, le vendite a clienti privati di Volvo Cars hanno toccato quota 428.987 unità, segnando un calo del 19,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il numero di abbonamenti attivi alla fine di settembre risultava in aumento del 67% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nei primi nove mesi del 2022, il numero di Volvo vendute online è aumentato del 46% rispetto allo stesso periodo del 2021, una crescita trainata dalla domanda da parte dei clienti e dall'ampliamento dell'offerta in un maggior numero di mercati.

Le vendite europee di settembre si sono attestate a 19.358 auto, in aumento del 7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le vendite di auto della gamma Recharge hanno contribuito per il 57,9% alle vendite totali in questa area geografica durante il mese. Sul mercato statunitense le vendite di Volvo Cars a settembre sono state pari a 6.627 unità, in calo del 29,1% rispetto al settembre dello scorso anno; i modelli Recharge hanno coperto il 17,6% delle vendite complessive.

Le vendite in Cina sono aumentate del 53,1% nel mese, raggiungendo quota 14.845 auto rispetto a settembre 2021. Il modello più venduto da Volvo Cars nel mese è stato la XC60, con 15.621 auto consegnate, seguita dalla XC40 con 14.497 e dalla XC90 con 7.380.