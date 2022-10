Tesla record in Cina, Pechino loda idea di Musk su Taiwan

Tesla record in Cina. Il colosso delle auto elettriche ha venduto nel paese 83.000 vetture in settembre, l'8% in più rispetto al mese precedente volando a un nuovo record mensile. Il risultato arriva in un momento critico per Elon Musk e il suo rapporto con la Cina. Dopo aver ricevuto un trattamento speciale dalle autorità cinesi alla fine degli anni 2010, la presa di Tesla sul mercato delle auto elettriche locale è stata intaccata da alcuni produttori cinesi. Negli ultimi giorni i rapporti sembrano essersi riavvicinati con Pechino che ha lodato l'idea di Musk di cedere parte del controllo di Taiwan alla Cina. E' "l'approccio migliore alla realizzazione di una riunificazione nazionale", ha detto l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti.