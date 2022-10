Renault: colloqui con Nissan sul futuro dell'alleanza

Il Gruppo Renault e Nissan Motor sono attualmente impegnati con fiducia in discussioni su diverse iniziative nell'ambito degli "sforzi continui per rafforzare la cooperazione e il futuro dell'alleanza". Lo rende noto Renault e Nissan in una nota congiunta. Le discussioni comprendono un accordo su una serie di iniziative strategiche comuni che riguardano "mercati, prodotti e tecnologie. La decisione di Nissan di investire nella nuova entità Renault Ev, che sosterrà la strategia Renaulution di Renault e sarà uno dei passi strategici verso la Nissan Ambition 2030", prosegue la nota. Le società continuano a perseguire miglioramenti strutturali per garantire "operazioni e governance sostenibili dell'Alleanza".