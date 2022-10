Pirelli: Ning Gaoning lascia cda, verso ingresso Li Fanrong

Ning Gaoning si è dimesso da tutte le cariche ricoperte nel Consiglio di Amministrazione di Pirelli non essendo più Presidente di Sinochem Holdings Corporation. Li Fanrong, cge ha preso il suo posto, ha comunicato alla società la propria disponibilità ad accettare sin d'ora l'eventuale nomina a Consigliere per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione Pirelli nonché la carica di Presidente della Società.

Il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato, Marco Tronchetti Provera, convocherà il Consiglio di Amministrazione per proporre la cooptazione di Li Fanrong e la sua successiva nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione, annuncia una nota.