Immatricolazioni auto, +5,4% a settembre in Italia

Secondo segno positivo consecutivo per il mercato dell'auto italiano. Sono 110.976 le auto immatricolate - secondo i dati del ministero dei Trasporti - nel mese di settembre, il 5,4% in più dello stesso mese del 2021. Nei nove mesi le immatricolazioni sono complessivamente 976.055, in calo del 16,27% sull'analogo periodo dello scorso anno. Il gruppo Stellantis ha immatricolato a settembre in Italia 35.527 auto, il 6,5% in più dello stesso mese del 2021. La quota sale dal 31,7% al 32%. Nei nove mesi le immatricolazioni del gruppo sono in tutto 353.360, in calo del 20,8% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota che scende dal 38,3% al 36,2%.

"Segnali positivi, ma flebili". Così il Centro Studi Promotor commenta i dati sulle immatricolazioni a settembre. "Il mercato italiano come quello europeo - spiega - si trova ancora in una situazione difficilissima. Il bilancio dei primi nove mesi si chiude con un calo rispetto allo stesso periodo del 2021 del 16,3% e del 33,5% rispetto al 2019. Mancano all'appello 492.183 auto. Con una buona dose di ottimismo si può prevedere che il 2022 si chiuderà intorno a quota 1.200.000 immatricolazioni, livello da fine anni '60 del secolo scorso". Il Csp ricorda gli ultimi interventi del governo Draghi per favorire l'acquisto di auto ecologiche, ma "diventeranno operativi - osserva - solo con un iter burocratico che finora si è rivelato lungo e farraginoso. A ciò si aggiunge che privilegiano i percettori di redditi bassi e le soluzioni ecologiche. Ma i percettori di redditi bassi possono permettersi soluzioni ecologiche avanzate? I numeri dimostrano che non è così. Il mercato italiano dell'auto resta alla canna del gas". Dall'inchiesta congiunturale del Csp emerge che ben il 43% dei concessionari è pessimista. Al momento solo la pandemia sembra mordere meno, mentre gli altri fattori di crisi del mercato sono operativi, se non più virulenti: guerra in Ucraina, difficoltà dell'economia, ritorno dell'inflazione e carenza di componenti. Ben il 96% dei concessionari dichiara di non avere giacenze di auto nuove sufficienti per far fronte alla domanda, l'82% anche di auto usate. "La conseguenza è che la gente si tiene l'auto che ha, anche se vecchissima, e il crollo nelle rottamazioni di auto a fine vita lo conferma. Secondo l'Aci nel periodo gennaio-agosto le radiazioni dal Pra di auto si sono ridotte rispetto allo stesso periodo 2021 del 30,3% cioè di 308.124 autovetture. La conseguenza è che l'anzianità media del nostro parco circolante (tra i più vecchi d'Europa) è in accelerazione" commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Csp.