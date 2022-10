Auto: studio T&E, al 2030 e-fuels solo nel 2% dei serbatoi

Nel 2035 in Europa la disponibilità di carburanti sintetici sarà talmente limitata da alimentare 5 milioni di veicoli, il 2% delle auto in circolazione. Sono le conclusioni di un'analisi della Ong Transport & Environment, basata su dati dell'industria della raffinazione. Chi si oppone allo stop alle auto a benzina e diesel nel 2035 sostiene una deroga per i carburanti sintetici (fatti con CO2, idrogeno ed elettricità), adattabili ai motori tradizionali, ma con impatto ambientale inferiore.

"I veicoli alimentati dai carburanti sintetici hanno un impatto ambientale decisamente superiore a quello delle auto elettriche", si legge in una nota di T&E, "A partire dal 2030 queste ultime emetteranno il 53% di CO2 in meno rispetto ai mezzi che utilizzano gli e-fuels".

"I carburanti sintetici vengono presentati come una soluzione carbon-neutral per decarbonizzare la flotta esistente - dichiara la direttrice di T&E Italia Veronica Aneris - ma sono gli stessi dati dell' industria a mostrare che essi saranno in grado di alimentare solo una minima parte delle auto in circolazione". "I legislatori - conclude - chiudano la porta a questo cavallo di Troia dell'industria fossile".