Telepass: accordo con ITAS Mutua per nuovi servizi mobilità

Telepass e ITAS Mutua hanno raggiunto un accordo strategico per offrire servizi innovativi ai clienti.

La compagnia assicurativa ITAS metterà gratuitamente a disposizione dei propri soci assicurati "l'ecosistema digitale dei servizi per la mobilità di Telepass, a cominciare dal dispositivo per l'accesso al telepedaggio", informa una nota, e Telepass "proporrà attraverso la propria piattaforma insurtech alcuni specifici prodotti assicurativi sviluppati da ITAS e creati appositamente per essere fruiti in mobilità. Tra le polizze acquistabili direttamente dagli oltre 7 milioni di clienti Telepass vi saranno prodotti di "instant insurance" legati, ad esempio, alle attività sportive come lo sci alpino, per il quale è scattato l'obbligo assicurativo dallo scorso 1° gennaio 2022". ITAS offrirà gratuitamente l'abbonamento a Telepass ai propri soci assicurati a cominciare dai servizi legati all'auto - come il pagamento del pedaggio autostradale, i parcheggi, le strisce blu e i traghetti - per poi allargarsi, nell'arco di un anno, alla totalità dell'offerta per la mobilità quotidiana, come la sharing mobility, i treni, i taxi e il trasporto pubblico locale.