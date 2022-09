Suzuki investe in automobili volanti

Suzuki Motor Corporation intende spiccare il volo rinforzando la partnership con SkyDrive, azienda giapponese impegnata nello sviluppo di "auto volanti" e "droni da carico". Con l'investimento, le due società rafforzeranno ulteriormente la loro partnership siglata a marzo 2022, cooperando con altre aziende investitrici per puntare all'implementazione sociale di una nuova mobilità di "auto volanti".

Negli ultimi anni, la richiesta di trasporto personale è aumentata a causa dell'alleggerimento della congestione, dello snellimento del traffico nelle aree urbane e del cambiamento delle esigenze di "trasporto secondo le necessità". Oltre a fornire mobilità dal mare alla montagna attraverso i settori della nautica, del motociclismo e dell'automobilismo, Suzuki intraprenderà iniziative per realizzare il business della mobilità aerea. Contribuirà a formare la futura società della mobilità, in cui il trasporto personale e la mobilità eco-compatibile saranno sempre più richiesti.