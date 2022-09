Mercedes Strategia Luxury, una evoluzione anche in Italia

“La nostra strategia a livello globale - ha dichiarato Maurizio Zaccaria, direttore vendite di Mercedes-Benz Italia - vede un forte spostamento del business verso la parte più alta del mercato. Se in passato questa era rappresentata come la punta di un diamante, oggi quel diamante si è rovesciato, allargandosi progressivamente verso l’alto, e dando spazio, sia in termini di volumi che di dedication, a quel segmento che per un marchio di lusso come il nostro è quello con il maggior potenziale di crescita e, naturalmente, con la redditività più elevata. I numeri di vendita degli ultimi anni - ha precisato Zaccaria - sono una conferma di questo trend, sia a livello globale che localmente”.