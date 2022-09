Hyundai, nuovo Hub di ricerca in Germania

Hyundai investe in un nuovo centro di ricerca in Germania che sorgerà a Rüsselsheim, vicino al quartier generale europeo di Francoforte. All'interno di un hub di 25.000 metri quadrati saranno ospitato laboratori che continueranno a far crescere le tecnologie Hyundai, dai sistemi di sicurezza SmartSense, gli adas e l'infotainment.

All'interno del campus ci saranno anche un laboratorio di elettrificazione, un'officina, un centro di valutazione multifunzionale, un ufficio commerciale e uno showroom. La fase di progettazione si concluderà a ottobre e proporrà un edificio dal design eco-compatibile, che includerà spazi creativi a sostegno della collaborazione e dell'innovazione. L'hub dovrebbe essere completato e pronto per essere utilizzato alla fine del 2024.