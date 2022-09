Tesla: problemi ai finestrini, richiama 1,1 milioni di auto

Tesla richiama 1,1 milioni di auto per problemi ai finestrini. Il colosso delle auto elettriche spiega che il sistema automatico potrebbe non reagire correttamente quando incontra un ostacolo nell'alzare i finestrini. Il problema può essere risolto con un aggiornamento del software. In una lettera al gruppo californiano, l'agenzia americana per la sicurezza stradale (NHTSA) indica che, su diversi modelli del marchio, il sistema di rilevamento che dovrebbe invertire la direzione dei finestrini dopo aver incontrato un ostacolo potrebbe non funzionare correttamente. Questo potenziale malfunzionamento aumenta il rischio di lesioni ai conducenti o ai passeggeri, le cui dita potrebbero rimanere intrappolate. I veicoli interessati sono alcune Model 3 costruite tra il 2017 e il 2022, Model Y (2020-2021), Model S (2021-2022) e Model X (2021-2022). Tesla eseguirà un aggiornamento software remoto gratuito e le lettere per avvisare i proprietari saranno inviate dal 15 novembre. Il gruppo di Elon Musk afferma di non essere a conoscenza di incidenti causati da questo possibile guasto.