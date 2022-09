Mercedes realizzerà un parco eolico nel test center di Papenburg

Mercede-Benz prevede di costruire, sula pista di prova a Papenburg nella Germania settentrionale, un parco eolico con una potenza di oltre 100 MW. Il progetto, un volta realizzato, produrrà il 15% della domanda annuale di elettricità di Mercedes-Benz Group AG in Germania. Allo studio anche l'installazione su larga scala di impianti fotovoltaici nel sito di prova. Il sito di circa 800 ettari è parte integrante delle attività di ricerca e sviluppo dell'azienda dal 1998. Con questo progetto, Mercedes-Benz amplia il proprio portafoglio di elettricità verde a medio termine e allo stesso tempo sostiene attivamente l'espansione dell'eolico onshore energia in Germania. Jörg Burzer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Production and Supply Chain Management ha dichiarato: "L'espansione mirata delle energie rinnovabili nelle nostre sedi è parte integrante della nostra strategia di sostenibilità". "Con la realizzazione del progetto del parco eolico pianificato a Papenburg - ha aggiunto il manager - stiamo compiendo un passo importante in questa direzione. Installando sistemi fotovoltaici sui tetti dei nostri impianti su larga scala, stiamo gradualmente riducendo il nostro fabbisogno energetico esterno". Da quest'anno, la produzione negli stabilimenti aziendali è CO2 neutrale e Mercedes-Benz persegue l'obiettivo di coprire oltre il 70% della domanda di energia nella produzione con energie rinnovabili entro il 2030.