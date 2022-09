FIAT Professional Scudo: avviata la produzione a Luton

Lo stabilimento Stellantis di Luton ha ampliato la propria produzione con l'ingresso nelle linee di montaggio del veicolo commerciale leggero FIAT Professional Scudo. Questa supporta la forte domanda e l'elevato numero di ordini per il FIAT Professional Scudo dopo il suo lancio. Il nuovo veicolo commerciale del Lingotto continuerà ad essere prodotto anche a Hordain, in Francia, dove viene prodotta la versione elettrica a batteria di e-Scudo per tutti i mercati. A Luton, invece, Scudo si unirà agli altri van della famiglia Stellantis prodotti a Luton: Vauxhall Vivaro, Opel Vivaro, Citroën Dispatch, Citroën Jumpy e Peugeot Expert. Gli esemplari prodotti a Luton di Fiat Scudo saranno disponibili sia con guida a destra che a sinistra per i mercati britannici ed europei.

Mark Noble, direttore dello stabilimento di Luton, ha dichiarato: "È una grande notizia per lo stabilimento di Luton iniziare a produrre il Fiat Professional Scudo, il che significa che ora produciamo tutti gli LCV di medie dimensioni del marchio Stellantis, sia per il Regno Unito che per i mercati europei".