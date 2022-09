Stellantis: con Punch trasmissioni elettriche a Mirafiori

Stellantis ha raggiunto un nuovo accordo con Punch Powertrain, per incrementare la produzione di trasmissioni elettrificate a doppia frizione (eDCT) di futura generazione per veicoli ibridi e ibridi elettrici plug-in (Phev) di Stellantis. L'intesa punta a soddisfare la crescente domanda di auto elettriche e a raggiungere gli obiettivi del piano Dare Forward 2030. L'impianto sarà nel complesso di Mirafiori e integrerà la capacità produttiva di Metz, in Francia. L'avvio della produzione è previsto per la seconda metà 2024. A regime gli impianti di Mirafiori e Metz saranno fornitori di tutti gli stabilimenti Stellantis in Europa.