Immatricolazioni auto: torna segno positivo in Europa, +3,4% in agosto

Torna il segno positivo nel mercatoeuropeo dell'auto. Nel mese di agosto in Unione Europea, Efta e Regno Unito le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 748.961, il 3,4% in più dello stesso mese del 2021. A luglio, invece, si è registrato un calo del 10,6% con 874.947 immatricolazioni, Sempre negativo il totale delle auto immatricolate da inizio anno: in tutto 7.221.379, in calo dell'11,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso.

Il gruppo Stellantis ha immatricolato in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) a luglio 166.082 auto (-9,9%) e nel mese di agosto 136.721, l'11% in più dello stesso mese del 2021. Negli otto mesi le immatricolazioni del gruppo sono in tutto 1.390.088, in calo del 17,6% rispetto all'analogo periodo del 2021. La quota è del 19,2% a fronte del 20,6%.

"Primo segnale positivo (debole) del mercato dell'auto dell'Europa Occidentale (Ue, Efta, Uk) in agosto. Dopo tredici cali mensili consecutivi le immatricolazioni hanno fatto registrare una crescita del 3,4%.

Il miglioramento ha interessato tutti i trenta paesi dell'area tranne 7 piccoli mercati (Danimarca, Finlandia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia e Norvegia)". Lo sottolinea il Centro Studi Promotor. "Il segnale di crescita resta però debolissimo se si considera che nel periodo gennaio-agosto 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, vi è un calo dell'11,8% mentre rispetto allo stesso periodo del 2019 c'è ancora un calo del 33,3%. A ciò si aggiunge che le prospettive non appaiono positive anche perché ai fattori di crisi non ancora superati (pandemia, carenza di componenti, calo del potere di acquisto degli automobilisti, guerra in Ucraina) si stanno aggiungendo l'aumento vertiginoso dei costi dell'energia e la crescita dell'inflazione che finirà per incidere in maniera significativa anche sui prezzi delle auto. I cinque maggiori mercati dell'area complessivamente si sono aggiudicati il 64,4% delle immatricolazioni e sono tutti in crescita. Il risultato migliore è proprio quello dell'Italia in cui le immatricolazioni crescono in agosto del 9,9% su agosto 2021. Secondo Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor, "le immatricolazioni in Italia sono ritornate ai livelli degli anni '60 del secolo scorso".

In diversi paesi dell'Europa Occidentale - spiega il Csp - si sta registrando un certo incremento delle vendite di auto elettriche, ma purtroppo non in Italia dove le immatricolazioni di auto elettriche pure (BEV) nel periodo gennaio-agosto 2022 sono in calo del 20%, nonostante gli incentivi.

Nei primi otto mesi del 2022 in Europa si sono persi circa 970.000 veicoli rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo sottolinea l'Unrae. "Il settore automotive - spiega il direttore Andrea Cardinali - sta attraversando una transizione epocale che trasformerà profondamente domanda e offerta, ma per vari motivi in Italia questa transizione stenta a decollare, e secondo alcuni osservatori rappresenta una seria minaccia per il futuro della filiera". Per Cardinali, "la riconversione industriale, ormai inevitabile, potrebbe avvenire senza troppi danni se il mercato tornasse a essere florido e virasse con decisione verso le nuove alimentazioni, rendendo il nostro Paese più attrattivo per gli investitori stranieri". L'Italia, infatti, pur con il frequente alternarsi di governi diversi, "beneficia di una sostanziale stabilità e sicurezza, di una tradizione consolidata, di una manodopera qualificata con una formazione di eccellenza, senza contare i fondi del Pnrr. Ma per attrarre nuove produzioni è importante una buona salute della domanda e l'Italia, dopo essere stata il secondo mercato dell'auto in Europa, con volumi pari al 70% della Germania principale mercato, da 12 anni è scesa al quarto posto, con dimensioni ridotte a circa la metà del numero uno. E un rilancio strutturale della domanda passa necessariamente attraverso una fiscalità dell'auto meno penalizzante. Nello specifico le auto aziendali dovrebbero usufruire di una detraibilità Iva più vicina alla normativa europea, ma anche di una deducibilità dei costi in linea con i maggiori mercati stranieri: sono riforme non più rinviabili, nella nuova legislatura che sta per iniziare".