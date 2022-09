Sabelt 50 anni di cinture di sicurezza e sedili per la F1

Acronimo di Safety Belt, Sabelt, è l'azienda produttrice di cinture di sicurezza e sedili per auto nata da un'intuizione dei fratelli Piero e Giorgio Marsiaj. Dopo 50 anni, i suoi prodotti sono a bordo della auto di 7 team su 10 in Formula 1 e su quelle dei principali team del Motorsport mondiale: Ferrari, Porsche, Alpine, Cupra. Ferrari, McLaren, Aston Martin, Alpine, Maserati, Abarth e Cupra hanno scelto Sabelt anche per le loro vetture di produzione. Una visione a lungo termine, il coraggio e la capacità di innovare dei suoi fondatori sono gli elementi portanti di questa azienda nata e cresciuta all'ombra della Mole Antonelliana. L'ultima scommessa, in ordine di tempo, ha visto Sabelt puntare in alto con lo sviluppo e la creazione di cinture di sicurezza per il settore aereospaziale. Un'azienda con un forte focus sull'innovazione e la qualità del prodotto. Negli ultimi 5 anni, Sabelt, ha visto aumentato l'organico di oltre 200 persone, un trend che non intende rallentare. Obbiettivo nei prossimi 3 anni l'inserimento di ulteriori 150 figure professionali. Nonostante le incertezze dei mercati negli ultimi anni, Sabelt, recupererà nel 2022 il 100% del fatturato pre-covid. Per il 2024: l'obbiettivo è quello di superare la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato. Per festeggiare i 50 anni è stato organizzato un "family day" con dipendenti e famiglie presso la sede storica di Moncalieri (Torino). Giorgio Marsiaj, Presidente e AD di Sabelt, ha dichiarato: "La crescita è il nostro obiettivo primario, vogliamo portare avanti un percorso di sviluppo e di partnership di lungo periodo con i clienti e i fornitori". "La nostra è una azienda familiare solida - ha aggiunto - I miei due figli, Gregorio e Massimiliano, che ricoprono la carica di Vicepresidenti, sono affiancati da un management competente. Crediamo nel territorio, nella cultura del saper fare e fare bene".