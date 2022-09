Italdesign punta su Cina, nuova società a Shanghai

Italdesign punta al mercato cinese e "pone un'ulteriore pietra miliare nella sua strategia di crescita e di espansione". Inizia l'attività di Italdesign China, nuova società situata presso la Aurora Plaza Tower a Shanghai, nel distretto finanziario di Pudong, Lujiazui, con un team dedicato e strutturato di professionisti in loco. Li Yang e José Navarro, attualmente Head of Design Department in Italdesign Barcelona, sono i professionisti incaricati di gestire la nuova società e sviluppare attività commerciali e creative nei settori car, industrial e transportation design, tuttavia garantendo ai clienti cinesi un approccio integrato e a 360 gradi. "Italdesign ha sviluppato importanti e positive collaborazioni con il mercato asiatico. In particolare, il nostro rapporto con le Case Automobilistiche cinesi ha avuto inizio negli anni '90", afferma Antonio Casu, amministratore delegato di Italdesign e presidente di Italdesign China. "Oggi, con il suo enorme potenziale di mercato, la Cina continua a essere una destinazione chiave per gli investimenti. Italdesign China rappresenta un passo significativo per noi e il nostro team dedicato e strutturato di professionisti, che opererà in loco, si impegnerà a creare un contesto imprenditoriale davvero notevole'", ha aggiunto.

"Sono entrato a far parte del gruppo di lavoro della sede Italdesign a Moncalieri nel 2006. Nel corso degli anni, Italdesign si è guadagnata in Cina una solida reputazione ed è considerata un partner automobilistico altamente professionale.

Il nostro design si distingue ed è considerato fonte di ispirazione. Ora l'azienda ha preso l'importante decisione strategica di avere una società in Cina, a Shanghai, per servire meglio il mercato fornendo ai propri partner una Design Experience esclusiva e impareggiabile" spiega Li Yang.