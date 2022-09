Veicoli commerciali, in estate calo a doppia cifra

Da sette mesi consecutivi il mercato nazionale dei veicoli commerciali (fino a 3,5 t di peso totale a terra) segna una riduzione costante delle immatricolazioni. Un nuovo pesante calo a doppia cifra ha riguardato anche i mesi estivi, con 12.755 unità registrate a luglio (-19,5% rispetto a luglio 2021) e 8.100 veicoli ad agosto (-12,2% su agosto 2021). Il Centro Studi e Statistiche Unrae evidenzia per i primi otto mesi un totale di 108.045 veicoli immatricolati, con una contrazione del 12,3% e oltre 15.000 unità in meno rispetto allo stesso periodo 2021. Un modesto effetto stanno avendo gli incentivi all'acquisto di nuovi veicoli, che sono praticamente fermi per carenza di richieste a causa dell'esclusione dal beneficio di quelli a combustione tradizionale con obbligo di rottamazione, categoria che rappresenta il 98% del mercato.

"La decisione di precludere l'accesso agli incentivi agli automezzi con motori a combustione tradizionale di ultima generazione, produce un evidente impatto negativo sul processo di rinnovo del parco circolante" sottolinea il presidente dell'Unrae Michele Crisci. "Sulle strade, secondo i dati al 30 giugno, circolano 4.180.000 veicoli commerciali, il 42,2% dei quali è ante Euro 4, quindi con più di 16 anni di anzianità: con il ritmo di ricambio attuale l'intero parco verrebbe sostituito solo fra 22,5 anni, nel 2045. Ma oltre agli incentivi per sostenere la diffusione dei veicoli a zero emissioni rimane prioritario disporre di una solida rete infrastrutturale, soprattutto attraverso contributi più consistenti e procedure più snelle per ottenere gli sgravi fiscali per l'installazione di ricariche private".