Scania: Inaugurata la nuova sede SACAR a Fiumicino

Scania allarga la sua rete nel Lazio con l'inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi di una nuova sede a Fiumicino (Roma), la SACAR, che andrà ad incrementare i punti di vendita e assistenza già attivi a Latina e Frosinone.

Alla cerimonia di apertura erano presenti, fra gli altri, il Presidente and CEO di Scania Christian Levin e l'Executive Vice President Sales and Marketing Stefano Fedel. La concessionaria è composta da diversi uffici pensati per l'accoglienza e la consulenza e da un ampio spazio in cui si articola l'officina, il cuore della struttura. Pensata nel rispetto di determinati standard operativi, tutte le attività vengono realizzate secondo alti livelli di qualità e in modo standardizzato al fine di poter garantire la stessa esperienza, indipendentemente da dove il cliente si interfaccia.

"La sede di Fiumicino rappresenta la concretizzazione di un sogno durato anni e una nuova partenza, frutto di una lunga progettazione e arduo lavoro" - ha affermato PaoloEmilio Sardellitti, Presidente di SACAR. "In questi 1.800 metri quadri di struttura - ha aggiunto - niente è dato per scontato: dal design, agli elementi di arredo; dalla progettazione degli spazi dell'officina, al sostentamento energetico. Tutto è stato calcolato e disegnato su misura al fine di soddisfare le esigenze di tecnici e clienti".

"Siamo fieri di aver intrapreso questo viaggio con SACAR, una realtà che punta all'eccellenza e che, come Scania, - ha dichiarato Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Italscania - è devota ai clienti e all'efficienza, sia in termini ambientali che operativi".

"La rete di vendita e assistenza Scania - ha sottolineato Andrea Carolli, Direttore Rete di Italscania- è un punto di forza fondamentale per poter assicurare ai nostri clienti un elevato livello di qualità dei servizi offerti".