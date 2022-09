Renault E-Tech, la gamma arriva anche in America Latina

Renault ha annunciato il lancio nei mercati dell'America Latina della gamma E-Tech.Oltre a Kwid E-Tech Electric, presentato ad Aprile 2022, Renault conferma quindi l'arrivo di Mégane E-Tech Electric, Master E-Tech Electric e Kangoo E-Tech Electric nei paesi latinoamericani nel primo semestre 2023. In Europa, la gamma Renault E-Tech ha rappresentato il 36% delle vendite di veicoli nel primo semestre 2022.

"In occasione delle giornate Renault E-Tech 100% Electric - ha commentatoabrice Cambolive, Vicedirettore Generale della Marca Renault - siamo lieti di annunciare l'arrivo dei veicoli elettrici Renault E-Tech in America Latina. I mercati elettrificati sono in pieno sviluppo e Renault è ben posizionata per soddisfare i clienti con prodotti adatti alle loro esigenze.

La nostra gamma elettrica E-Tech è in linea con le aspirazioni dei clienti che desiderano guidare veicoli in grado di offrire costi di utilizzo ridotti e mobilità sostenibile".

Lo scorso aprile, Renault ha lanciato un programma di preordini di Kwid E-Tech Electric in Brasile. In meno di due mesi, il primo lotto di 750 unità è stato completamente venduto.

I preordini di Kwid E-Tech Electric sono stati effettuati in 23 Stati brasiliani, oltre al distretto federale.

Mobilize, marchio del Gruppo Renault dedicato alle nuove mobilità, e Zarp Localiza, filiale del leader brasiliano di noleggio Localiza, specializzato nel ride-hailing, hanno inoltre appena annunciato la firma di un accordo per 200 Kwid E-Tech Electric in abbonamento, tramite Mobilize Financial Services.

Questi veicoli saranno destinati agli autisti Uber della città di San Paolo. Ai conducenti saranno proposti vari servizi, tra i quali l'accesso alle stazioni di ricarica che si potranno prenotare tramite l'App Mobilize Charge Pass.