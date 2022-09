Kia e Encore startup di DB alleate per seconda vita batterie

Kia Europe ha annunciato una collaborazione con colosso tedesco dei trasporti ferroviari DB (Deutsche Bahn) attraverso la start-up aziendale Encore.

L'obiettivo è laa creazione di sistemi di accumulo di energia usando batterie di seconda vita provenienti delle auto elettriche di Kia. Encore è specializzata nella lavorazione di pacchi batteria provenienti da veicoli elettrici di tutta Europa per costruire sistemi di accumulo di energia. Dopo essere stati smontati al livello del modulo batteria e sottoposti a test diagnostici dettagliati, i pacchi batteria vengono utilizzati per nuovi sistemi di accumulo dell'energia o riciclati a seconda della capacità rimanente.

Kia Europe ed Encore | DB hanno presentato un prototipo di impianto di stoccaggio della batteria presso l'EUREF-Campus di Berlino, realizzato interamente con moduli batteria provenienti da auto Soul EV. L'unità presso l'EUREF-Campus è composta da 24 moduli batteria in totale disposti su tre rack; ogni modulo è composto da 14 doppie celle. L'unità prototipo fornirà 72 kWh di potenza utilizzabile per supportare il 'timeshifting' cioè immagazzinando l'energia solare per un uso successivo, e altre applicazioni attrverso inno2grids e ZeeMobase presso il Campus.

DB gestisce già - attraverso la filiale logistica DB Schenker e la DB Cargo - un servizio di ritiro delle batterie in tutta Europa per la creazione di sistemi di accumulo dell'energia delle batterie Second Life, facilitato dall'infrastruttura completa disponibile all'interno del Gruppo Deutsche Bahn. Il trasporto a livello europeo delle batterie e delle nuove unità di accumulo di energia è gestito principalmente dalla filiale logistica DB Schenker e da DB Cargo.

"Con il nostro successo nell'elettrificazione dei modelli Kia - ha detto Jason Jeong, presidente di Kia Europe - ci assumiamo anche la responsabilità della second vita delle batterie oltre alla loro durata nell'auto. La partnership pionieristica tra Kia e Encore | DB dimostra che consideriamo le batterie una risorsa preziosa in termini di un'economia circolare sostenibile".