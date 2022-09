Gruppo Renault entra in EONA-X per catalogo dati sicuri

Il Gruppo Renault entra nell'associazione EONA-X con l'obiettivo futuro di un catalogo di dati sicuri. L'adesione, come membro fondatore all'associazione EONA-X, è nata nel prosieguo dell'iniziativa europea Gaia-X, insieme ad ADP, Air France-KLM, Aéroport Marseille Provence, Amadeus e SNCF, con la piattaforma Apidae Tourisme come membro attivo. L'obiettivo di EONA-X è quello di riunire i protagonisti dei settori della mobilità, dei trasporti e del turismo, promuovendo la circolazione dei rispettivi dati.

L'obiettivo a lungo termine è quello di creare un unico catalogo di dati sicuri, in conformità con la normativa europea e permettendo così di sviluppare casi d'utilizzo che rispondano alle sfide della mobilità individuale. Nell'ambito di EONA-X, il Gruppo Renault, primo costruttore automobilistico dell'associazione, potrà condividere e ricevere dati in un ambiente improntato alla fiducia, alla sovranità e al controllo dei dati. Saranno così testati e sviluppati nuovi casi d'utilizzo, sia da soli che in condivisione con gli altri membri dell'associazione, attori europei di riferimento della mobilità.

Tra i tanti casi d'utilizzo allo studio, il Gruppo Renault e i membri dell'associazione lavoreranno, in particolare, sulla mobilità multimodale. "Il Gruppo Renault - ha spiegato Frédéric Vincent, Direttore Sistemi Informativi e Digitale del Gruppo Renault - aderisce all'iniziativa EONA-X come membro fondatore.

Si tratta di un'ulteriore prova della volontà del Gruppo di porre l'innovazione al centro della sua strategia e, soprattutto, dei suoi servizi di mobilità. Unendo le forze con i principali protagonisti europei dei settori della mobilità, dei trasporti e del turismo, il Gruppo Renault potrà contare su dati di qualità per sviluppare nuovi casi d'utilizzo e renderanno disponibili i propri dati in un ambiente europeo sicuro".