VinFast lancia suoi eSuv a evento elettronica IFA a Berlino

Il segnale è forte: dopo il successo del Consumer Electronic Show (CES) di Las Vegas che negli ultimi anni ha addirittura messo in crisi il Salone di Detroit, ora anche in Europa le Case automobilistiche iniziano a privilegiare gli eventi dedicati all'innovazione e all'elettronica di consumo per mostrare i loro prodotti elettrici e connessi.

Era successo con il Mobile World Congress di Barcellona ed ora è la volta dell'Internationale FunkAusstellung (IFA) di Berlino - la più importante e antica manifestazione europea di settore - che ha ospitato in questi giorni la vietnamita VinFast e i suoi primi prodotti per il mercato continentale, gli e-Suv VF 8 e VF 9.

Per VinFast l'importante e seguitissimo evento di Berlino ha rappresentato anche l'occasione per annunciare la sua strategia commerciale in Europa, che prevede entro la fine del 2023 un network iniziale di 50 concessionarie di cui 25 in Germania, 20 in Francia e 5 nei Paesi Bassi. La Casa vietnamita - che fa capo al mega conglomerato Vingroup - ha specificato che le prime città ad avere dedalee VinFast saranno Berlino, Colonia, Francoforte e Monaco.

Queste concessionarie offriranno il VF 8 e il VF 9 nei due allestimenti Eco e Plus e che tutte le versioni godranno di una garanzia di ben 10 anni o 200mila km. Il suv elettrico più piccolo avrà due opzioni di pacco batteria per l'Europa (82 kWh o 87,7 kWh) mentre Il VF 9 avrà batterie da 92 kWh o 123 kWh, quest'ultimo uno dei pacchi più grandi mai visti nelle auto elettriche.

VinFast ha anche annunciato che offrirà un contratto di leasing specifico per il pacco batteria - come fa già negli Stati Uniti - ma non ha precisato i costi. Previsti per arrivare con le varie opzioni di motorizzazione fino a 408 Cv, i nuovi suv VinFast hanno prezzi indicativi che partono da 43.450 euro per il VF 8 e da 58.650 euro per il più grande VF 9, con sette posti.