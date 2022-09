Mobis presenterà moduli completi EV al Detroit Auto Show

La diffusione, a meno di una settmana dall'apertura del Detroit Auto Show (la giornata della stampa sarà il 14 settembre) del bozzetto dello stand Hyundai Mobis al Cobo Center conferma la volontà del produttore sudcoreano di commercializzare il suo modulo piattaforma elettrico completo (eCCPM) e altri componenti e sistemi per Bev di fascia alta mettendoli a disposizione di altri costruttori di auto.

L'affiliata di Hyundai Motor mira infatti a rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti offrendo tecnologie di nuova generazione ai produttori tra cui i moduli per la tecnologia connessa e la guida autonoma.

L'obiettivo, secondo fonti del settore, è di ridurre la sua dipendenza da Hyundai Motor Group (HMG), che ha rappresentato circa il 90% del suo fatturato lo scorso anno. Nella prima metà del 2022, Mobis ha dichiarato di aver ricevuto ordini per 1,7 miliardi di dollari da clienti statunitensi e 2,6 miliardi di dollari da clienti globali non HMG.

Le sue vendite negli Stati Uniti sono aumentate notevolmente negli ultimi anni, da 660 milioni di dollari nel 2020 a 1,4 miliardi di dollari nel 2021. Il mese scorso la società ha annunciato l'intenzione di ristrutturare le sue attività automobilistiche in due filiali separate interamente controllate al fine di "migliorare l'efficienza operativa in un mercato della mobilità in rapida crescita e sempre più esigente".