Lancia ad Agosto ha raggiunto il 4% del mercato in Italia

Agosto è stato un mese record per Lancia, che ha raggiunto la quota del 4% in Italia, la più alta negli ultimi 20 mesi. Un risultato che ha confermato il trend positivo che nei primi otto mesi dell'anno ha fatto segnare la market share del 3,2%,, in crescita di +0,1% rispetto al 2021.

Con questo risultato il brand si posiziona nella Top10 dei marchi più venduti sul mercato italiano, nel mese di agosto, con un solo modello in gamma. Mese da record grazie ad Ypsilon, la fashion city car, che si conferma prima nel segmento B con una quota del 19% e stabilmente la numero uno nei primi otto mesi dell'anno con 27.421 immatricolazioni, per una quota del 15,4% (+1,4 punti).

Per quanto riguarda una visione più ampia del mercato: dopo 13 mesi di cali consecutivi, lo scorso mese, il mercato è tornato in positivo. Con 71.190 nuove immatricolazioni ha regitrato una crescita del 9,9% rispetto al 2021. Nonostante il lieve recupero estivo nel cumulato dei primi otto mesi le immatricolazioni sono ancora negative (-18,4%,) rispetto allo scorso anno. L'analisi della struttura del mercato rileva fra gli utilizzatori la sola flessione delle vendite a privati (-11,6% al 57,3% di quota sul totale - 59,2% negli 8 mesi).