Hino Motors, stop a produzione in Russia

La giapponese Hino Motors, controllata dalla Toyota, non produrrà più camion e autoarticolati in Russia, e si appresta a vendere lo stabilimento di produzione ancora in fase di completamento. Lo riferisce l'Agenzia Kyodo, che cita fonti interne dell'azienda, spiegando che la decisione non è legata alle conseguenze del conflitto tra Russia ed Ucraina ma è consequenziale al progetto di riforma sugli investimenti esteri, che segue lo scandalo sulle manipolazioni dei dati relativi a emissioni e consumi, emerso a inizio agosto. La fabbrica a Khimki, a nord ovest di Mosca, avrebbe dovuto importare parti dal Giappone e assemblare circa 2.000 veicoli l'anno, con investimenti stimati in 2 miliardi di yen, l'equivalente di 14,4 milioni di euro. Hino aveva già deciso di sospendere le esportazioni di camion in Russia a causa della guerra in Ucraina.