SsangYong torna operativa con autorizzazione a risanamento

Il Tribunale fallimentare di Seoul ha annunciato l’intenzione di concedere l'approvazione al piano di risanamento della società presentato dalla SsangYong Motor Company. La decisione che dovrebbe essere adottata dai giudici coreani fa seguito al voto favorevole dell'assemblea dei creditori sulla conclusione della procedura concorsuale. Il 100% dei creditori privilegiati ed il 95,04% dei creditori chirografari, così come tutti i soci, hanno aderito alla proposta di risanamento.

Grazie a questo provvedimento, SsangYong è ora in grado di portare avanti il suo piano di recupero. Questi importanti sviluppi permetteranno all’azienda di concentrarsi al rilancio della gestione aziendale grazie a una migliore struttura finanziaria e di capitale, implementando i piani atti a ripagare il debito, ridurre le scorte e capitalizzare gli investimenti. Yong-Won Chung, il curatore nominato dal Tribunale ha commentato: “I dipendenti di SsangYong hanno profuso ogni sforzo nell'azienda realizzando il piano di salvataggio che include lo sviluppo di un modello completamente nuovo chiamato Torres. Questa nuova vettura è stata lanciata nel luglio di quest'anno: gli ordini, che hanno già superato le 60.000 unità, hanno contribuito a ridurre notevolmente la perdita operativa rispetto all'anno precedente".

“Sono molto lieto che il piano di risanamento sia stato autorizzato - ha dichiarato Il presidente del gruppo KG, Jae-Sun Kwak - Con la stretta collaborazione tra KG Group e SsangYong, sosterrò pienamente SsangYong Motor affinché venga ristabilita la fiducia di tutte le parti, compresi i clienti, e l’attività torni al più presto alla normalità”. Un situazione che fa ben sperare per il rilancio della Casa coreana in Europa. "La notizia del turnaround di SsangYong e dell'accordo di M&A con KG Group - ha detto Marco Saltalamacchia, executive vice president & CEO del Gruppo Koelliker - è senza dubbio positiva per lo storico marchio ed apre finalmente le porte ad una prospettiva di rilancio commerciale del brand anche nel mercato europeo.

Da quasi vent'anni il nostro Gruppo, attraverso SsangYong Motor Italia, distribuisce i veicoli del brand coreano, tra i quali gli attuali modelli di punta Rexton e Rexton Sports XL, Tivoli e Korando. Una gamma che, grazie al piano di risanamento, prossimamente si arricchirà con le nuove elettriche Korando e-Motion e Torres".