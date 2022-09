La DR 5.0 GPL è il crossover più venduto in Italia e il terzo in assoluto. Lo rende noto la DR Automobiles, gruppo automobilistico molisano, nel report mensile sul volume complessivo delle vendite. "La DR - si legge nel report - ha chiuso un altro mese importante con un volume complessivo, tra DR ed EVO, di 2.078 unità e una quota che sale al 2,92%, arrivando ad immatricolare complessivamente, dall'inizio dell'anno, 13.658 auto nel mercato italiano e circa un migliaio all'estero". "Continua l'exploit della DR 5.0, che ad agosto con 1.540 unità è il terzo Crossover più venduto in Italia, mentre passa dal terzo al primo posto nella classifica dei modelli alimentati a GPL. Un risultato quest'ultimo che è il suggello di oltre 15 anni di sviluppo costante del sistema Thermohybrid e, quindi, di una scelta ecosostenibile". La DR Automobiles annuncia che: "A ottobre è previsto il lancio commerciale dei primi modelli Sportequipe e del K2 di ICKX, i nuovi brand presentati in anteprima lo scorso giugno a Milano che saranno commercializzati attraverso un network dedicato". Un passaggio, infine, sul processo di implementazione dell'head-quarter di DR Automobiles Groupe: "attraverso l'avvio della linea di produzione dedicata ai nuovi brand, l'ampliamento dello stabilimento produttivo già esistente, in cui oggi si lavora su tre turni, e il completamento del nuovo magazzino centrale".