Volkswagen AG, prime mosse di Blume nel management

Il consiglio di sorveglianza di Volkswagen AG, con effetto da oggi primo settembre, ha deciso una nuova ripartizione delle responsabilità nel board of management del Gruppo, che viene anche ridimensionato scendendo da dodici a nove membri.

Il nuovo presidente del consiglio di amministrazione, Oliver Blume, si concentrerà su strategia, qualità, design e sulla sussidiaria software Cariad.

Le divisioni centrali come finanza, risorse umane, truck & bus, integrità e affari legali, IT, tecnologia e Cina continueranno a essere rappresentate nel consiglio di amministrazione del Gruppo insieme ai gruppi di marchi volume, premium e sport & lusso.

Al fine di garantire sinergie le aree di responsabilità vendite, acquisti, produzione e ricerca e sviluppo saranno riunite in un Comitato Esecutivo Esteso.

Durante una conferenza globale di gestione organizzata oggi con massimi dirigenti del gruppo a Lisbona, Blume ha comunicato le prime novità di dettaglio nell'organigramma.

A Michele Steiner, membro del board di Porsche con responsabilità per la ricerca e lo sviluppo, va ora anche la gestione della divisone sviluppo di Volkswagen AG. Secondo incarico anche per Christian Vollmer, membro del consiglio di gestione del marchio Volkswagen Passenger Cars con responsabilità per la produzione, che dovrà gestire la divisione produzione del Gruppo.

Nuova posizione anche per Murat Aksel e Hildegard Wortmann che escono dalle rispettive posizioni nel board del Gruppo Volkswagen ed entrano con immutate responsabilità (rispettivamente procurement e sales & marketing) nel nuovo Extended Executive Committee.

Nello specifico Hildegard Wortmann, a cui continuano ad essere affidate vendite e marketing in Audi, assicurer che la divisione vendite abbia gli strumenti per affrontare le sfide future come previsto dalla strategia NewSales2030. Inoltre la Wortmann continuerà ad essere responsabile per i servizi di mobilità del Gruppo.