Toyota: investirà fino a 5,3 mld euro su batterie elettriche

Toyota intende investire fino a 730 miliardi di yen, l'equivalente di 5,3 miliardi di euro, nella produzione di batterie per veicoli elettrici in Giappone e negli Stati Uniti. La casa auto nipponica inizierà la manifattura tra il 2024 e il 2026, con la costruzione di uno stabilimento sul mercato domestico del valore di 400 miliardi di yen, mentre altri 325 miliardi di yen verranno investiti nello stato americano del Nord Carolina.

Recentemente la California ha detto che prevede di imporre il divieto della vendita di veicoli a benzina, comprese le auto ibride entro il 2035, una mossa che potrebbe stimolare una ulteriore corsa allo sviluppo di veicoli elettrici tra le case automobilistiche.

Lo scorso lunedì anche la concorrente Honda e LG Energy Solution avevano annunciato di voler spendere 4,4 miliardi di dollari per la creazione di una joint venture negli Stati Uniti per la produzione di batterie per veicoli elettrici.